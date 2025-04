Putin reforça ainda mais leis para reprimir opositores na Rússia

Além de criar novas regras, sancionadas na segunda-feira (21), o presidente russo reforçou as leis existentes já bastante restritivas.

Desacreditar os militares russos ou pedir sanções para a Rússia já era punível desde março de 2022. No entanto, as duas infrações eram penalizadas principalmente com multas. Agora, elas passam a ser julgadas como questões criminais com penas de prisão.

Além disso, uma nova proibição também entra em vigor: "ajudar a implementar decisões de organizações internacionais das quais Moscou não é membro". O "delito" pode incluir muitas ações, incluindo colaborar com o Tribunal Penal Internacional (TPI), sediado em Haia, que emitiu um mandado de prisão para Vladimir Putin em 2023.

Reforço das restrições a "agentes estrangeiros"

Outra lei reforça a perseguição a "agentes estrangeiros", o rótulo atribuído aos críticos do Kremlin, proibindo-os de fazer parte dos conselhos de administração de empresas estatais.

Estabelecida em 2012, a condição de "agente estrangeiro" tem sido sujeita a restrições e obrigações cada vez maiores nos últimos meses.