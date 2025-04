Vaticano anuncia data do funeral do papa Francisco e mantém programação do Ano do Jubileu

Diferentemente de um Concílio ou de um Sínodo, o Jubileu mantém a tradição de os fiéis poderem passar pela Porta Santa mesmo sem um Pontífice reinante.

A morte do Papa Francisco não suspende o Jubileu, mas pode afetar alguns dos principais eventos do calendário, particularmente durante o período da sede vacante.

Eventos católicos confirmados

A Sala de Imprensa do Vaticano anunciou que o próximo grande evento,, o Jubileu dos Adolescentes, está confirmado para acontecer entre 25 e 27 de abril.

O arcebispo Rino Fisichella comunicou ao prefeito do Dicastério para a Nova Evangelização, responsável pela organização do Jubileu, que as orações da sexta-feira, 25 de abril, as praças dos "Diálogos com a cidade" do sábado, 26 de abril, e as peregrinações à Porta Santa e a missa dominical serão mantidas. Porém, devido ao "momento de luto, a celebração musical no Circo Máximo programada para o dia 26 de abril está cancelada".

A missa e canonização de Carlo Acutis, programada para 27 de abril, está suspensa porque o decreto de canonização deve, de fato, ser assinado pelo Papa. Carlo Acutis era um adolescente italiano nascido no Reino Unido, que morreu aos 15 anos de leucemia, e foi beatificado pela Igreja.