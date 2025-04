Lula, Trump, Milei: os líderes mundiais que estarão presentes no funeral do papa

O funeral do papa Francisco está previsto para ocorrer no próximo sábado (26) na Praça de São Pedro, no Vaticano. Centenas de milhares de fiéis são esperados, assim como líderes estrangeiros e monarcas de todas as partes do planeta.

Já confirmaram presença o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o presidente francês, Emmanuel Macron, e o presidente americano, Donald Trump. O Palácio do Planalto também anunciou a ida de Lula a Roma, acompanhado da primeira-dama, Janja.

A missa de despedida do papa terá início às 10h pelo horário local (5h em Brasília), no Vaticano. O sepultamento ocorrerá no mesmo dia, na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, conforme o desejo do sumo pontífice.