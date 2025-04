Yale e Harvard estão entre dezenas de universidades dos EUA que denunciam 'caça às bruxas' de Trump

"Estamos abertos a reformas construtivas e não somos contra uma supervisão legítima do governo", esclarecem os autores do texto, ao mesmo tempo que se opõem à "interferência indevida do governo" nos campi universitários e a qualquer "uso coercitivo do financiamento público para a pesquisa".

Desde o retorno à Casa Branca, o presidente norte-americano e sua administração têm buscado controlar o mundo acadêmico. O fim dos programas de promoção da diversidade, a ameaça de cortar financiamentos públicos, a censura de certos temas de pesquisa e as tentativas de influenciar os currículos, além da expulsão de estudantes estrangeiros, são algumas das medidas adotadas.

No Texas, reina um clima de medo nos campi, embora os ataques ao mundo universitário não tenham começado com o retorno de Donald Trump à presidência. No entanto, a resistência está se organizando.

"Ódio e imbecilidade"

Na segunda-feira (21), Harvard - integrante da Ivy League, que reúne oito das universidades mais prestigiosas do país, incluindo Brown, Cornell, Princeton e Yale, também signatárias do comunicado - entrou com uma ação judicial contra o governo de Donald Trump devido ao bloqueio de US$ 2,2 bilhões em subsídios federais, após ter rejeitado exigências do governo norte-americano na semana passada.

O presidente Trump ameaça ir ainda mais longe ao retirar a isenção de impostos concedida a Harvard, acusando-a de propagar "ódio e imbecilidade". Sua administração também ameaçou proibir a aceitação de estudantes estrangeiros, caso a universidade não aceitasse se submeter a um controle sobre admissões, contratações e orientação política.