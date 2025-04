Argentinos acendem velas pelo papa Francisco, que vai virar nome de estádio de futebol

No próximo sábado (26), no jogo entre o San Lorenzo e o Rosario Central, o clube do papa vai vestir uma camisa especial. Porém, a maior homenagem do Clube será colocar o nome do papa no futuro estádio, que será batizado "Estádio papa Francisco", uma ideia que o presidente do clube levou até o sumo pontífice em setembro do ano passado, durante uma visita ao Vaticano.

Francisco ficou emocionado e aprovou a proposta. Não viu o projeto se concretizar em vida, mas partiu sabendo que se tornaria nome de estádio. Assinou uma camisa do clube que ficará exposta no saguão central do novo estádio.

Aliás, nos últimos dois dias, os torcedores do San Lorenzo têm exibido a camisa e a bandeira do clube como uma forma de homenagear o sumo pontífice.

No campo político, o Senado argentino decidiu adiar o debate em plenário sobre a aprovação da Lei de Ficha Limpa. Em vez de tratar da lei que impede que corruptos condenados sejam candidatos, o Senado vai homenagear o papa Francisco com uma sessão especial.

Milei não participa das homenagens

Na tarde de terça-feira (22), houve um encontro interreligioso na Catedral Metropolitana de Buenos Aires, com uma missa que projeta o caráter universal do Papa Francisco. A Catedral fica a poucos metros da Casa Rosada, sede do governo. Representantes de diversas crenças homenagearam o sumo pontífice, um promotor do diálogo interreligioso como forma de contribuir para a paz no mundo. O grande ausente, mais uma vez, foi o presidente Javier Milei, quem apenas enviou representantes do governo.