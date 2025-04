Cientistas e pesquisadores dos EUA perseguidos por Trump já buscam refúgio na França

Diante dos ataques do governo federal americano contra seus próprios organismos de pesquisa científica, vários países europeus, incluindo a França, se preparam para acolher cientistas privados de verbas ou expulsos pelo governo de Donald Trump.

Em poucas semanas, o mundo da ciência foi desmantelado nos Estados Unidos. Esta guinada política do governo republicano tem impacto global, uma vez que a pesquisa se internacionalizou nas últimas décadas e avança de maneira complementar entre equipes de vários países.

Em entrevista à RFI, a pediatra e imunologista Bana Jabri, diretora do Instituto de Doenças Genéticas Imagine, no campus do Hospital Infantil Necker, em Paris, conta que desde que Trump iniciou o expurgo de cientistas e estudantes de doutorado de agências federais e universidades, a instituição que ela dirige recebeu 30% de candidaturas adicionais de americanos em busca de um laboratório para dar continuidade aos seus trabalhos.