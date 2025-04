Bandeiras a meio-mastro: esquerda francesa causa polêmica por homenagem ao papa

A polêmica está lançada na França. Após o anúncio do governo francês, que confirmou na terça-feira a decisão de colocar as bandeiras a meio mastro nos prédios públicos nacionais no sábado, dia do funeral do papa Francisco, para prestar homenagem ao pontífice, a classe política francesa já reage violentamente. Algumas personalidades, principalmente da esquerda, se opõem a essa decisão em nome da laicidade.

Foi no final da tarde da terça-feira que o escritório do ministro do Interior francês, Bruno Retailleau, divulgou a decisão. "Após o falecimento do papa Francisco, o governo decidiu que as bandeiras deverão ser colocadas a meio mastro nos prédios públicos no dia de seus funerais solenes", diz o comunicado curto.

Esse procedimento, comum em muitos países, incluindo a França, em contextos de comemorações, é utilizado para prestar uma homenagem e expressar um sentimento coletivo de tristeza em casos de eventos trágicos, ou como neste caso, o falecimento de uma personalidade importante.