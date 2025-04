Ex-agente do Serviço de Imigração do Texas revela como migrantes são deportados nos EUA

No contexto do chamado Plano de Guerra para reduzir o fluxo de migrantes e solicitantes de asilo, lançado pelo governo Trump, a região de El Paso, na fronteira com o México, continua sendo um dos principais pontos de entrada de migrantes irregulares nos Estados Unidos. A RFI entrevistou no local uma ex-agente do ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas), órgão responsável por deter pessoas em situação migratória irregular, para entender a estratégia do governo norte-americano.

Com informações de Natalia Olivares, enviada especial da RFI ao Texas

Lupita de la O, ex-agente do ICE, foi uma das primeiras mulheres hispânicas a integrar as Brigadas de Intervenção contra a imigração ilegal e crimes aduaneiros. A RFI a acompanhou até um trecho da fronteira com o México, onde foi erguida uma seção do muro antimigrantes financiado por doações privadas. Parte dessa barreira foi construída em terreno particular, onde foram instalados extensos arames farpados para inibir a passagem de pessoas migrantes.