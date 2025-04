Israel mantém silêncio após morte de Francisco; papa era crítico da situação humanitária em Gaza

A morte do papa Francisco tem provocado poucas reações em Israel. Apesar do presidente Isaac Herzog ter sido um dos primeiros líderes a lamentar a morte do pontífice, ele continua sendo o único representante do alto escalão a apresentar condolências. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu permanece em silêncio.

Netanyahu, habitualmente muito ativo nas redes sociais, não publicou nenhuma mensagem desde o anúncio do falecimento do papa na segunda-feira (21).

O presidente Herzog foi um dos primeiros líderes do mundo a reagir na segunda-feira à morte do pontífice, elogiando "um homem de profunda fé e compaixão infinita".