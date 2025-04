Milhares de fiéis se despedem do papa em Roma; Vaticano cogita prolongar velório

Em ruptura com a tradição, o sumo pontífice não repousa sobre um catafalco, mas diretamente no chão, conforme desejo expresso de Jorge Bergoglio, que buscava maior simplicidade nos ritos fúnebres papais.

O público poderá passar diante de seu corpo durante três dias: quarta-feira das 11h à meia-noite (ou além), quinta-feira das 7h à meia-noite, e sexta-feira das 7h às 19h (horário local). O caixão será fechado na noite de sexta-feira durante uma cerimônia presidida pelo cardeal camerlengo, o americano Kevin Farrell.

Na morte de Bento XVI, em 31 de dezembro de 2022, cerca de 200 mil pessoas prestaram homenagem ao longo de três dias, antes do funeral assistido por 50 mil fiéis.

Durante uma homenagem no Parlamento ao papa Francisco, a chefe do governo italiano Giorgia Meloni ? que depois visitou a basílica ? descreveu-o como um homem "determinado", com quem "a gente se sentia à vontade para falar de qualquer coisa. Ele fazia você sentir que tinha valor (...). A última coisa que me disse foi: 'Nunca perca seu senso de humor'".

Funeral

"É impossível saber" quantas pessoas estarão presentes no dia do funeral, pois muitos fiéis podem ir e voltar no mesmo dia, mas espera-se "algumas centenas de milhares, no mínimo", declarou Pierfrancesco Demilito, chefe da assessoria de imprensa da Proteção Civil italiana.