Musk se afasta de governo Trump para se dedicar à Tesla, cujo lucro líquido despencou 71%

O chefe da Tesla, Elon Musk, anunciou na terça-feira (22), que pretende se distanciar da administração Trump a partir de maio para se dedicar mais à sua empresa especializada em veículos elétricos, que sofreu no 1° trimestre devido a essa colaboração estreita com o magnata norte-americano. O homem mais rico do mundo era responsável até então por uma instância criada para ele, a comissão para a eficiência governamental (Doge), encarregada de cortar drasticamente os gastos do governo federal.

Elon Musk planeja reduzir sua proximidade com o governo Trump para se concentrar na Tesla, que está passando por um momento complicado. A fabricante de carros elétricos divulgou resultados financeiros decepcionantes no primeiro trimestre de 2025, com uma queda de 9% na receita, que ficou em US$ 19,33 bilhões, e um lucro líquido que despencou 71%, para apenas US$ 409 milhões. Esses números ficaram muito abaixo das expectativas dos analistas.

"Provavelmente a partir do mês que vem, em maio, o tempo que vou dedicar à Doge vai diminuir de forma bastante significativa", afirmou Elon Musk durante uma teleconferência com analistas, referindo-se à Comissão para a Eficiência Governamental (Doge). O bilionário, que também é dono da rede social X e da empresa aeroespacial SpaceX, lidera essa comissão criada pelo presidente dos Estados Unidos para reduzir drasticamente os gastos federais.