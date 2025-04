Relatório detalha dimensão de desmatamento causado por grupo francês Casino no Brasil

O documento estima que, em média, o Casino está associado à perda anual de 87.700 hectares de vegetação natural (incluindo florestas e savanas) no Brasil.

Para os biomas Cerrado e Amazônia, o relatório estima perdas médias anuais de 16.535 e 61.102 hectares, respectivamente. De acordo com ele, embora as unidades brasileiras do grupo Casino tenham adotado políticas de sustentabilidade, "a falta de transparência, as lacunas de dados e a falta de conformidade clara destacam a necessidade urgente de melhorar as estratégias das empresas para combater o desmatamento nas cadeias de suprimentos do varejo".

O documento pode ser uma peça importante no processo que corre na Justiça francesa contra o Casino, como explica à RFI Baptiste Vicard, coordenador de advocacy da Envol Vert, uma das ONGs denunciantes.

Metodologia

"Esta é a primeira vez que um relatório avalia a superfície de desmatamento que pode ser atribuído ao Casino em relação ao volume de carne bovina vendida (pelo supermercado) no Brasil", diz. "Em geral, as evidências apresentadas estão relacionadas com alertas de desmatamento em fazendas. Depois que a fazenda é rastreada, chegamos ao matadouro determinado, depois até uma loja específica, até um distribuidor específico. Nesse caso é uma metodologia invertida para tentar ter uma análise sistemática e global", afirma.

Segundo ele, o objetivo é mostrar que os distribuidores, que estão no final da cadeia, têm um grande poder de influência. "Acreditamos que, de fato, se esses grandes distribuidores pedirem aos matadouros e fazendas que implementem medidas de rastreabilidade, de maneira explícita, eles teriam realmente poder para mudar as coisas", diz.