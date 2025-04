Rio Capital Mundial do Livro é marco para Brasil e para língua portuguesa, diz embaixadora

Um dos objetivos é incentivar as pessoas, e principalmente os jovens, a ler e tentar frear o fenômeno mundial de queda da leitura. O Brasil lê menos a cada ano que passa. O último levantamento nacional "Retratos da Leitura", divulgado em 2024, apontou que pela primeira vez desde a realização da série histórica, iniciada em 2007, a maioria dos brasileiros (53%) não lê livros.

Literatura em língua portuguesa

A iniciativa mostrará "a contribuição do Brasil na literatura em língua portuguesa", aponta a embaixadora. Para Paula Alves de Souza, o projeto "coloca o Brasil, e particularmente o Rio de Janeiro, como polo criativo de inovação social e reconhece o papel da leitura como espaço de valorização da cultura popular".

O Rio Capital Mundial do Livro "é um marco histórico para o Brasil e para a comunidade lusófona", ressalta a embaixadora, lembrando que o projeto carioca teve o apoio da delegação permanente do Brasil na Unesco e do Instituto Guimarães Rosa, do Itamaraty, e espelha a diplomacia cultural do país.