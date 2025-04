Troca de territórios, minerais raros e proibição de entrada na OTAN: o plano dos EUA para a paz na Ucrânia

"Este é o momento, acredito, de dar, se não o passo final, um dos passos finais, que é, de forma geral, dizer que vamos parar os massacres, vamos congelar as linhas territoriais em um nível próximo ao que estão hoje", acrescentou Vance. "Isso significa, certamente, que ucranianos e russos terão que abrir mão de parte do território que atualmente controlam", afirmou.

No entanto, a primeira vice-primeira-ministra ucraniana, Ioulia Svyrydenko, alertou nesta quarta-feira, em um post no X, que "nosso povo não aceitará um conflito congelado disfarçado de paz".

OTAN, a exigência de Putin

Em relação à OTAN, os Estados Unidos poderiam oferecer a garantia de que a Ucrânia não aderiria à aliança, o que também é uma exigência de Putin. No entanto, a adesão da Ucrânia à União Europeia continuaria sendo uma possibilidade, o que geraria diferentes implicações no cenário geopolítico global.

De acordo com o Financial Times, Vladimir Putin propôs no início de abril ao emissário norte-americano Steve Witkoff interromper sua invasão e congelar a linha de frente atual, caso os Estados Unidos reconheçam a soberania da Rússia sobre a Crimeia e a não-adesão da Ucrânia à OTAN.

Questionado sobre o assunto nesta quarta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, respondeu à agência russa RIA Novosti que "muitos falsos estão sendo publicados neste momento, incluindo por publicações respeitáveis. Por isso, é preciso ouvir apenas fontes primárias".