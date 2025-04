Ucrânia: americanos, europeus, russos e ucranianos se reúnem em Londres para discutir conflito

Zelensky também afirmou que "gostaria" de se encontrar com Donald Trump no sábado, no Vaticano, onde ambos estarão presentes para o funeral do papa Francisco.

"Operação de marketing"

Na semana passada, os chefes da diplomacia da Ucrânia, Estados Unidos, França, Reino Unido e um alto conselheiro alemão reuniram-se em Paris ? um encontro inédito nesse formato ? para tentar avançar juntos, em meio ao impasse nas negociações por um cessar-fogo, lideradas por Washington, e à tentativa dos europeus de fortalecer sua posição.

Marco Rubio disse ter apresentado o plano de Washington para encerrar a guerra, mas o encontro não resultou em nenhum avanço importante.

A administração Trump não divulgou publicamente detalhes desse plano, mas segundo a mídia americana, que cita fontes anônimas, ele incluiria uma espécie de reconhecimento do controle russo sobre a Crimeia, anexada em 2014.

Ao final das conversas em Paris, o chefe da diplomacia americana ameaçou retirar os EUA das negociações caso se conclua que a paz "não é possível".