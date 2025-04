Estudante de 15 anos mata uma colega e deixa três feridos em ataque na França

Em um telegrama enviado às secretarias regionais e municipais de Segurança e Educação, no final de março, os ministros da Educação e do Interior pediram que "verificações aleatórias" de mochilas de alunos nas portas das escolas fossem realizadas "até o final do ano letivo", em julho, conforme o calendário escolar francês. As revistas devem ser realizadas por policiais, agentes de segurança municipal ou a direção do próprio estabelecimento.

No último ataque do gênero, em março, um adolescente de 17 anos foi esfaqueado até a morte após uma briga do lado de fora de uma escola em Essonne, na região parisiense. Seis pessoas foram presas na ocasião.

Em outro caso, também em março, um aluno do ensino médio foi ferido com uma faca perto de sua escola em Malakoff, na periferia de Paris. Em fevereiro de 2023, um adolescente esfaqueou seu professor com uma faca de cozinha em uma escola particular em Saint-Jean-de-Luz, no sudoeste da França.

(Com informações da AFP)