Bolsas reagem com cautela a novo recuo de Trump sobre a China

Os mercados de ações asiáticos operam divididos entre otimismo moderado e cautela nesta quinta-feira (24), depois que o governo de Donald Trump delineou uma saída para sua guerra comercial com Pequim e Washington garantiu que a moeda japonesa não é um dos seus "alvos". O presidente dos Estados Unidos mencionou, nesta quarta-feira (23), a possibilidade de "um acordo justo" com a China, embora negociações concretas não tenham começado, segundo o secretário americano do Tesouro.

A China assegurou estar aberta ao diálogo com Washington, mas negou que existam negociações em curso. "Qualquer afirmação sobre um avanço nas discussões sino-americanas significam pura especulação e não repousam sobre nenhum fato concreto", indicou o porta-voz do Ministério do Comércio da China, He Yadong.

As tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo dispararam após o aumento das tarifas às importações da China este ano, com 145% adicionais sobre muitos produtos, em reação a práticas que Washington considera injustas. Pequim, por sua vez, reagiu com novas tarifas alfandegárias de 125% sobre os produtos americanos.