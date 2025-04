Escritor Jean-Paul Delfino romanceia em francês a vida e obra de grandes nomes da MPB

A coleção, que terá cerca de 25 títulos, é lançada na França pela Istya & Cie neste momento em que a Unesco homenageia a língua portuguesa ao indicar o Rio de Janeiro como Capital Mundial do Livro. Os dois primeiros volumes, "Chiquinha" e "João Gilberto" - acabam de chegar às livrarias.

Jean-Paul Delfino decidiu romancear a vida dos grandes nomes da MPB porque "queria dar uma visão do João e da Chiquinha bem diferente. O que me interessa agora não é tanto a musicologia dos artistas, mas é a vida dos artistas". O escritor acredita que não se pode compreender a música de um artista sem conhecer a trajetória dele. Ele diz, por exemplo, que "a trajetória da Chiquinha Gonzaga é uma coisa completamente incrível, e quando você conhece a história dela, você conhece também a história do Rio de Janeiro e a história do Brasil".

O escritor quis que a série começasse com o livro dedicado a compositora e chefe de orquestra brasileira, cujo título é "Chiquinha, la dame en noir de la musique brésilienne" (a dama vestida de preto da música brasileira). "Eu acho que a mulher no mundo musical brasileiro foi muito esquecida. Começar uma coleção sobre a MPB com Chiquinha Gonzaga, a mulher vestida de preto que era filha de uma empregada africana, para mim era uma evidência", revela.

"A Bossa Nova não existe"

O título do volume dedicado a João Gilberto, "a Bossa Nova não existe", pode parecer uma provocação, mas Delfino relembra que a frase é do próprio músico baiano. "Eu não poderia escrever uma coisa assim, mas ele (João Gilberto) sempre falou assim: 'a bossa nova não existe, a bossa nova é uma coisa de jornalistas'", cita. O estilo, segundo ele, tem até data de nascimento e morte. "O nascimento é 1958, com 'Chega de Saudade'. A morte é o 1° de abril, com a ditadura chegando no Brasil", detalha, lamentando a homogeneização e americanização atual da música no Brasil e no mundo inteiro.

Para o escritor francês, João Gilberto inventou "uma maneira diferente de cantar" e é um gênio. "No mundo inteiro, ninguém inventou um estilo musical sozinho, como João Gilberto", sentencia.