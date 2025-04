Índia impõe sanções contra Paquistão após ataque mortal na Caxemira; aumenta temor de conflito militar

Enquanto isso, a tensão está aumentando na Índia. Muitos estudantes da Caxemira indiana foram perseguidos e intimidados pelas autoridades após o ataque. Vários grupos extremistas hindus também fizeram ameaças de morte contra os muçulmanos indianos.

Medidas recíprocas tomadas pelo Paquistão

Nesta quinta-feira (25), as principais autoridades civis e militares do Paquistão se reuniram por duas horas e, ao final da reunião, o gabinete do primeiro-ministro Shehbaz Sharif anunciou uma série de medidas contra seu vizinho e rival histórico. Essa última série de medidas marca uma nova escalada no braço de ferro entre as duas potências nucleares desde o ataque de terça-feira.

"Qualquer ameaça à soberania do Paquistão e à segurança de seu povo será enfrentada com medidas recíprocas firmes", alertou o Comitê de Segurança Nacional paquistanês. Em seguida, detalhou: "Os conselheiros de defesa, navais e aéreos indianos em Islamabade são declarados persona non grata. Todo o comércio com a Índia, inclusive de e para países terceiros que transitam pelo Paquistão, é imediatamente suspenso". Além disso, "o espaço aéreo paquistanês será fechado com efeito imediato para todas as companhias aéreas de propriedade ou operadas pela Índia".

Como a Índia havia feito no dia anterior com seus cidadãos, "o Paquistão está suspendendo todos os vistos emitidos para cidadãos indianos e cancelando-os com efeito imediato, com exceção dos vistos para peregrinos religiosos Sikh". "Os cidadãos indianos que se encontram atualmente no Paquistão têm 48 horas para deixar o país", disse o comunicado do governo, acrescentando que a principal passagem de fronteira estava fechada em ambas as direções.

O Paquistão também enviará uma intimação à embaixada indiana, anunciou o vice-primeiro-ministro paquistanês Ishaq Dar, que também é chefe da diplomacia.