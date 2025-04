Israel relembra 80 anos da descoberta de campos de concentração do Holocausto e promete libertar reféns do Hamas

Desde quarta-feira, todos os canais de rádio e televisão transmitem depoimentos, documentários e filmes dedicados ao genocídio. A celebração começou à noite com uma cerimônia no memorial Yad Vashem, com a presença de alguns sobreviventes judeus da perseguição nazista entre 1933 e 1945.

Com uma longa barba, um quipá na cabeça e um sorriso, apesar do contexto, Yisrael Campbell, ator e guia do memorial do Holocausto Yad Vashem, prefere enfatizar a recuperação dos judeus depois do Holocausto. "No memorial, dizem que o Estado de Israel existe apesar do Holocausto e não por causa do Holocausto. Embora um terço da população judaica mundial e dois terços dos judeus europeus terem sido mortos. Mesmo assim, conseguimos criar um Estado, e isso é maravilhoso", afirma ele.

Em sua jaqueta, ele tem o número "566" pregado, "o número de dias que os reféns passaram no inferno", explica, em referência aos reféns israelenses mantidos pelo grupo Hamas na Faixa Gaza, desde o ataque sem precedentes a territórios israelenses, em 7 de outubro de 2023.

A situação atual, da guerra em curso há mais de 18 meses, está nos pensamentos de todos. "Meu nome é Shaked, tenho 26 anos. Temos irmãos e irmãs ? 59 pessoas ? que sofrem um holocausto todos os dias em Gaza e o mundo faz vista grossa. Espero que o mundo acorde e não permita que este holocausto continue", disse a jovem.

Netanyahu promete derrotar Hamas

No dia anterior, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu discursou na esplanada do memorial, com um tom beligerante. "Qualquer um que temesse que, após o massacre de 7 de outubro, enfrentaríamos outro Holocausto, pode ver como viramos o jogo", disse ele. "Neste Dia da Memória do Holocausto, prometo: a pressão militar sobre o Hamas continuará. Destruiremos todas as suas capacidades, traremos de volta todos os nossos reféns, derrotaremos o Hamas e impediremos que o Irã obtenha armas nucleares", prometeu Netanyahu.