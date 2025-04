Lula e comitiva brasileira embarcam nesta quinta para o funeral do papa Francisco

"O modelo de papado de Francisco foi muito importante para a sociedade global como um todo. Ele foi uma liderança respeitada que confrontou os poderes estabelecidos do mundo, se opôs a guerras, como a de Israel contra a Palestina, convocou jovens a pensar outra forma de se relacionar com a economia, articulando justiça social e preocupação ambiental, se colocando contra poderes autoritários diante de um cenário de crescimento de posturas antidemocráticas", analisa.

"Mesmo aqueles líderes que estão hoje no campo da extrema direita, ou aqueles que utilizam e até manipulam a própria religião com outros interesses, não querem perder a oportunidade, pelo menos nesse momento do sepultamento, de dar uma sinalização de respeito às religiões", disse o pesquisador da PUC/Minas.

Sofiati avalia que, dentro da Igreja, a postura de Francisco mobilizou mais as rebarbas administrativas, como as paróquias, e cultivou resultados parecidos aos de papas anteriores no objetivo de frear a desidratação da influência católica no mundo. "Para a sociedade, o papa Francisco foi fundamental e fará falta. Porém, para a Igreja, não surtiu efeito essa postura mais social e voltada para fora. Nesse ponto, o efeito dele foi similar ao de João Paulo 2° e Bento 16", explica.

Rituais do conclave fascinam

Rituais ancestrais, cheios de simbolismo, reuniões secretas e a famosa fumaça para indicar a escolha do novo papa são elementos que atraem o público para a eleição do chefe da Igreja Católica, que teve em Francisco o primeiro líder vindo das Américas. A instituição é maior nas Américas e forte na África, mas a maioria dos cardeais que participam do conclave ainda é da Europa.