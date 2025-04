Meta e Apple estão sob 'fogo cruzado' dos EUA e da Europa

Os jornais franceses desta quinta-feira (24) analisam as relações de Donald Trump com as grandes empresas de tecnologia americanas, um dia depois da União Europeia estabelecer multas de € 500 milhões e € 200 milhões de euros, à Apple e à Meta, respectivamente, por concorrência desleal e violação de regras de uso de dados pessoais.

Apesar das tensões entre os Estados Unidos e a Europa, como lembra Les Echos, a Comissão Europeia anunciou na quarta-feira (23) as primeiras sanções financeiras baseadas no novo regulamento de plataformas digitais (DMA), que entrou em vigor no ano passado. Para o jornal, as gigantes da tecnologia estão "sob fogo cruzado".

A Apple foi multada por restringir a possibilidade dos desenvolvedores de aplicativos de informar aos usuários que poderiam se beneficiar de tarifas mais vantajosas fora de sua loja. A prática é considerada um entrave à concorrência e à livre escolha dos consumidores, de acordo com o Executivo europeu.