Torcedores do time de futebol do papa Francisco esperam 'ajudinha divina' para a equipe argentina

No altar, uma bandeira com as cores do clube e com o rosto de Francisco. Como bom latino-americano, o papa era um amante do futebol e continuava a pagar as mensalidades do clube, mesmo sem nunca ter voltado à Argentina.

"Francisco foi realmente grandioso. Um grande que soube ser pequeno. Foi um grande de verdade, porque foi o melhor jogador do mundo e, no entanto, manteve a humildade", disse o padre Juan Pablo Sclippa, ao conduzir a missa de quarta-feira, fazendo um paralelo entre o futebol e a religião.

San Lorenzo: futebol e religião e ação social

Nem é preciso de muito esforço para ver essa ligação para quem conhece a história do San Lorenzo e do seu torcedor mais famoso em mais de cem anos de história: o papa Francisco.

Jorge Bergoglio herdou a paixão pelo San Lorenzo por parte do pai, um imigrante italiano, mas bem poderia ter-se inspirado no propósito social do clube: o San Lorenzo foi fundado por um padre, Lorenzo Massa, com o objetivo de tirar as crianças das ruas. Por isso, o clube conjuga futebol, religião e ação social.

"O clube San Lorenzo tem muita importância na vida social das pessoas. Até hoje, a instituição distribui apoio social aos bairros carentes ao redor das instalações do clube. Esses valores de justiça social, de preocupar-se pelo próximo e de apoiar aos mais necessitados são a gênese do San Lorenzo, que se manteve assim ao longo da história", conta à RFI a torcedora Natalia del Río, de 38 anos.