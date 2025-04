Trump recorre à Suprema Corte dos EUA para insistir na proibição de pessoas trans nas Forças Armadas

O governo de Donald Trump solicitou à Suprema Corte, nesta quinta-feira (24), que coloque em vigor a proibição de pessoas transgênero servirem como oficiais no Exército dos Estados Unidos, dando continuidade à sua perseguição às pessoas transgênero.

Em meados de março, um juiz federal suspendeu, em nome da igualdade, uma ordem executiva assinada pelo presidente republicano que pedia a exclusão de pessoas transgênero do exército e a suspensão de seu recrutamento.

O governo recorreu da sentença e, na quinta-feira, em um pedido à mais alta corte do país, argumentou que "a liminar do tribunal usurpa a autoridade do poder Executivo para determinar quem pode servir nas Forças Armadas do país".