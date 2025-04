Trump impõe novas barreiras a financiamento e políticas de inclusão em universidades

"O problema está nas agências de credenciamento que aplicam critérios ideológicos, e não baseados em mérito", afirmou Will Scharf, secretário da Casa Branca, durante a cerimônia de assinatura no Salão Oval. Já a secretária de Educação, Linda McMahon, defendeu: "Devemos priorizar quem tem mérito real para ingressar nas universidades e fiscalizar com mais rigor quem não segue esse princípio".

Educação na mira

O credenciamento universitário é essencial nos Estados Unidos: sem ele, as instituições perdem acesso a cerca de US$120 bilhões - aproximadamente R$ 640 bilhões - anuais em ajuda federal para estudantes. Para Trump, as agências responsáveis têm favorecido políticas que promovem diversidade, equidade e inclusão, alvos frequentes de seus ataques desde o início de sua carreira política.

A medida faz parte de um pacote de sete ordens executivas ligadas à educação, e ocorre no contexto de uma ofensiva mais ampla contra universidades de elite, como Harvard, que tem reagido com veemência às pressões do governo. A instituição está envolvida em uma disputa bilionária com o governo Trump para manter sua autonomia acadêmica.

As medidas assinadas por Trump nesta semana indicam um claro reposicionamento ideológico na política educacional dos EUA, com foco em reduzir o peso das políticas de diversidade e ampliar o controle federal sobre critérios de qualidade e acesso ao ensino superior.

Repressão à equidade nas escolas públicas

Trump também assinou uma ordem executiva que revoga políticas adotadas nas gestões de Barack Obama e Joe Biden sobre disciplina escolar, consideradas por ele como parte de uma "doutrinação radical" nas escolas públicas. A nova diretriz determina que decisões disciplinares se baseiem exclusivamente no comportamento dos alunos, descartando abordagens que levem em conta desigualdades estruturais ou questões raciais.