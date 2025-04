Argentina se despede de Francisco com missa a céu aberto e peregrinação na maior favela de Buenos Aires

A caravana vai passar também pela Penitenciária Muñíz e pelo abrigo popular Hogar de Cristo (Lar de Cristo) antes de terminar na paróquia Virgem de Caacupé, na favela 21-24, a maior da cidade de Buenos Aires.

Papa das Favelas

Nessa última parada, prevista para as 17 horas, haverá um encontro das comunidades de todas as favelas de Buenos Aires, agrupadas num movimento de sacerdotes conhecido como "Padres das Favelas" ('Curas Villeros').

"Uma das primeiras expressões de Francisco, quando foi eleito papa, foi dizer que gostaria de ver uma Igreja pobre para os pobres. Quem viu isso de longe pode acreditar que ele inventou essa igreja. Não foi assim. O papa vem dessa igreja pobre para os pobres que já existia na Argentina, na pastoral das favelas, nas comunidades de base do Brasil e em outros lugares da América Latina. Ele formou-se nessa igreja e soube como a representar de forma maravilhosa, fazendo transcender essa visão que hoje ganhou dimensão mundial. Esse é o seu maior legado", explica à RFI o padre Lorenzo de Vedia, 58 anos, popularmente conhecido como o padre Toto, amigo do papa e representante do chamado "Padres das Favelas", o segmento religioso que ocupava um lugar de destaque no coração de Francisco.

"Padres das Favelas" ('Curas Villeros') é um movimento de sacerdotes da Igreja Católica Argentina, surgido em 1967, com padres que decidiram viver em bairros precários e humildes como um compromisso de vida pelos pobres, exercendo uma ação pastoral em sintonia com a situação dos fiéis.Em 1997, nomeado arcebispo de Buenos Aires, o cardeal Mario Jorge Bergoglio aproximou-se desse segmento religioso, fortalecendo-o. Bergoglio tornou-se o seu maior aliado e esse segmento reconheceu sempre essa liderança espiritual.

"Quando somos padres jovens, temos crises, problemas, situações. Nessas horas, eu conversava com ele. Bergoglio foi um guia espiritual, orientando o caminho, esclarecendo o pensamento e organizando a fé. Com paternidade, humanidade e fé, ele me ajudou, assim como a vários padres. Aprendi muito com ele. A Igreja que Francisco conduz é a Igreja com a que sonhei desde menino. É a igreja dos pobres", aponta o padre Toto.