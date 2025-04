Enviado dos EUA tem quarto encontro com Putin sem avançar em solução para conflito na Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, recebeu, nesta sexta-feira (25), no Kremlin, o emissário americano Steve Witkoff, no quarto encontro deles na Rússia desde que as relações entre os dois países foram retomadas, por iniciativa de Donald Trump, para encontrar uma solução para o conflito na Ucrânia. O encontro acontece no mesmo dia em que um general do Estado-Maior do exército russo foi morto perto de Moscou em uma explosão de carro. A Rússia acusa os serviços secretos ucranianos de estarem por trás do atentado.

O presidente americano tentou conseguir uma trégua entre Rússia e Ucrânia após três anos de enfrentamentos, mas não obteve nenhuma concessão importante por parte de Moscou, apesar das várias rodadas de negociações.

Horas antes, o ministro das Relações Exteriores russo, Serguei Lavrov, disse que a Rússia está "pronta" para alcançar um acordo, segundo uma entrevista com a rede americana CBS.