Fiéis de despedem do papa no último dia do velório na Basílica de São Pedro

O Vaticano finaliza nesta sexta-feira (25) os preparativos para o funeral do papa Francisco, que acontecerá na manhã de sábado (26). Os fiéis terão até esta noite para passar em frente ao caixão aberto do pontífice para uma última homenagem na Basílica de São Pedro. O cardeais presentes no Vaticano voltaram a se reunir esta manhã, depois que a Terceira Congregação Geral dos Cardeais foi aberta, na quinta-feira (24), antes do conclave que irá escolher o novo chefe da Igreja Católica.

Com informações da correspondente da RFI em Roma, Gina Marques

Ao todo, 50 chefes de Estado e 10 monarcas confirmaram presença no funeral do papa Francisco, entre eles o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, da França, Emmanuel Macron, o príncipe William, do Reino Unido, entre outros. Os líderes internacionais devem chegar a Roma nesta sexta-feira, onde são esperadas até 200.000 pessoas para o enterro.