França: estudantes prestam homenagem a vítimas do ataque com faca por um adolescente em Nantes

Mais à direita do espectro político, a opção pelos portões reforçados é vista como uma solução e foi defendida pelo líder dos deputados do partido Os Republicanos (LR), Laurent Wauquiez. Ele lembra que os dispositivos foram implantados na região da Auvergne-Rhône-Alpes "já em 2015", "em particular para combater a entrada de armas".

"Propusemos experimentos ? portões de segurança, reconhecimento facial ? em escolas de ensino médio. Eles foram rejeitados. É hora de rever essas decisões e tomar medidas firmes para proteger as nossas crianças", apelou, por sua vez, o prefeito de Nice, Christian Estrosi, também da direita, na rede X.

"Precisamos instalar pórticos agora", reforçou o deputado do partido Reunião Nacional (RN), Sébastien Chenu, na RTL, refutando o argumento de que eles são inúteis, apontando que a medida é usada "em certos países". "Eu confio na tecnologia", disse.

Entrevistada na BFMTV/RMC, a secretária nacional do sindicato de polícia Unité, Linda Kebbab, questionou a relevância desses pórticos. "Por enquanto, podemos dizer que o portão pode proporcionar uma espécie de segurança às famílias. Mas o portão não será capaz de detectar tudo", insistiu ela, pedindo que as escolas não se transformem em "salas de embarque", como acontece nos aeroportos.

Jornais repercutem o caso

O assunto está na capa do jornal le Parisien, estampada com uma foto da barreira policial em torno da escola Notre-Dame-de-Toutes-Aides, palco do ataque. O diário traz mais informações sobre o perfil do agressor, Justin P., "um jovem com uma personalidade preocupante".