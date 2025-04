ONU pede "máxima contenção" à Índia e ao Paquistão após escalada do conflito na Caxemira

"Guerra total"

Na quarta-feira, o ministro da Defesa da Índia, Rajnath Singh, ameaçou com represálias "aqueles que organizaram isso em segredo", apontando implicitamente para o Paquistão.

O ministro da Defesa do Paquistão respondeu na sexta-feira, em entrevista ao canal Sky News. "Nós vamos responder, ajustaremos nossa resposta de acordo com o que a Índia fizer (...) é possível que uma guerra total comece repentinamente, e isso terá consequências graves", ameaçou Khawaja Asif.

Na quarta-feira, a Índia iniciou a aplicação de sanções, com medidas amplamente simbólicas como a suspensão de um tratado sobre o compartilhamento das águas do Indo, o fechamento do principal posto fronteiriço terrestre e a expulsão de diplomatas.

Após uma rara reunião do seu Comitê de Segurança Nacional, o Paquistão retaliou com medidas correspondentes a cada sanção imposta.

A suspensão do tratado sobre as águas do rio Indo significa que a Índia pode exercer um impacto significativo sobre o controle das águas dos rios, construindo, por exemplo, mais barragens do seu lado ou mais canais que desviem as águas do rio antes que entrem em território paquistanês, explica a correspondente da RFI em Islamabad, Sonia Ghezali.