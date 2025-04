Trump parte para Roma com a frustração das negociações de paz na Ucrânia ainda no horizonte

Trump parte para Roma carregando na bagagem a frustração pela estagnação nas negociações de paz em torno da Ucrânia. O presidente americano expressou indignação com o recente ataque russo a Kiev. Porém, em uma reviravolta, culpou a Ucrânia pela paralisia no processo de negociações.

Após uma reunião pouco produtiva entre o Secretário de Estado americano, Marco Rubio, e representantes ucranianos em Londres, uma nova rodada de conversas está marcada para esta sexta-feira (25), desta vez em Moscou.

Agenda em Moscou

Todas as atenções estão voltadas para o encontro previsto entre o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, e o presidente russo, Vladimir Putin, nesta sexta-feira, na capital russa. A reunião pode representar um ponto de virada nas negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, embora ainda haja muitas incertezas no horizonte. A iniciativa ocorre em meio à frustração crescente do presidente dos Estados Unidos com a falta de avanços concretos e ao desejo da Casa Branca de apresentar o seu plano de paz como solução definitiva para o conflito.

Nos bastidores, no entanto, o ambiente diplomático continua tenso. A cúpula sobre a Ucrânia realizada nesta semana em Londres foi abalada pela saída de representantes dos EUA de última hora e pelo impasse em torno da proposta americana, que inclui o reconhecimento informal da anexação da Crimeia pela Rússia ? algo que Kiev rejeita veementemente. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que ainda não recebeu um plano formal dos EUA e reiterou que qualquer acordo que envolva a cessão de território seria inconstitucional e inaceitável para o país.

Rússia diz estar pronta para negociar

Na véspera do encontro, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou em entrevista à emissora americana CBS News que Moscou está pronta para firmar um acordo de paz com relação à guerra na Ucrânia. Segundo ele, as conversas com os Estados Unidos estão "seguindo na direção certa".