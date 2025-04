'A responsabilidade de todos agora é cumprir o legado de Francisco', diz arcebispo de Buenos Aires

Pela primeira vez na história, o funeral de um papa no Vaticano não representou a despedida final. O primeiro papa do continente americano fez com que, devido ao fuso horário, a despedida de Francisco se estendesse pelo seu país de origem, levando a cerimônia a atravessar o oceano e fazer de Buenos Aires um segundo tempo da liturgia papal, com um caráter muito mais popular, ao melhor estilo papa Francisco.

O atual arcebispo de Buenos Aires, monsenhor Jorge García Cuerva, no mesmo posto que Jorge Bergoglio ocupava antes de se tornar papa, listou os principais pontos do legado de Francisco, desafio a ser seguido pelos argentinos e pelo mundo para que os ensinamentos do papa latino-americano não caiam no vazio.

"Nós nos comprometemos a continuar construindo uma cultura do encontro na qual haja lugar para todos?", perguntou García Cuerva à multidão na Praça de Maio, em frente à Catedral de Buenos Aires, em cuja escadaria foi construído um palco a céu aberto para a missa de despedida de Francisco.

"Sim, nós nos comprometemos", gritaram os fiéis, induzidos pela oração.

A cada nova pergunta, um novo item de prioridade para manter vivo o legado de Francisco: "Caminhar juntos e viver como irmãos, sendo artesãos da unidade, do perdão e da paz", "ter gestos concretos com os que menos têm", "com os idosos, com os que estão sozinhos, com os que moram nas ruas, com os que sofrem com a falta de trabalho, com os que não têm para comer, com os que estão doentes, com os que discriminam, com os presos, com todos os desprotegidos".

"Que Deus nos ajude a cumprir com este compromisso que será a melhor homenagem que podemos dar ao nosso santo pai Francisco", concluiu García Cuerva.