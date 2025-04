Condenação anulada e amigos protegidos: como papa lidou com abusos sexuais?

Depois do mundo assistir a uma semana de homenagens ao papa Francisco, após a morte do jesuíta argentino na segunda-feira (21), duas revistas semanais francesas abordam um tema mais delicado: até que ponto Jorge Mario Bergoglio combateu os abusos sexuais na Igreja Católica e deixou um legado positivo de reformas?

Em entrevista à Le Point, o vaticanista italiano Giovanni Maria Vian, historiador e jornalista que conheceu todos os papas desde Paulo 6°, faz um balanço duro sobre a atuação de Francisco. Ex-diretor do jornal L'Osservatore Romano durante dez anos, Vian considera que o papa tentou realizar uma reforma profunda na Igreja, mas os resultados são frustrantes. Ele deixa uma instituição mais dividida do que nunca, segundo o vaticanista. A maneira rude e violenta com a qual ele se dirigiu aos membros da Cúria Romana, o corpo administrativo que auxilia o papa no exercício do poder, gerou reações de rejeição, aponta o especialista.

Em relação aos casos de abusos sexuais envolvendo padres, uma das três prioridades do líder da Igreja, além do saneamento das finanças e da reforma da Cúria, Francisco "falhou, por priorizar a proteção de seus amigos", disse o vaticanista à revista Le Point. Para justificar a crítica, Vian citou o exemplo do ex-jesuíta esloveno Marko Rupnik, que foi denunciado por dezenas de mulheres.