Explosão em porto deixa ao menos 4 mortos e mais de 500 feridos no Irã

Uma "forte explosão" em um grande porto no sul do Irã, neste sábado (26) deixou ao menos 4 mortos e feriu mais de 500 pessoas, informou a agência de notícias oficial IRNA. Ainda não foram informados detalhes sobre a causa do desastre.

"Uma forte explosão ocorreu em um cais no porto de Shahid Rajai", disse Esmail Malekizadeh, funcionário da autoridade portuária local, na televisão estatal. De acordo com a mesma fonte, "406 pessoas ficaram feridas e centenas foram transferidas para centros médicos".

A televisão pública transmitiu imagens mostrando uma grande coluna de fumaça preta subindo do porto. Outro vídeo de uma câmera de vigilância, retransmitido pela agência Mehr, mostra uma explosão em um hangar, causando uma espessa nuvem de fumaça e poeira.