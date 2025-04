Hamas pede trégua de 5 anos na guerra contra Israel e diz estar pronto a libertar todos os reféns

O grupo palestino Hamas pediu neste sábado (26) uma trégua de cinco anos como parte de uma solução negociada no conflito contra Israel e diz estar pronto para libertar todos os reféns mantidos em Gaza, em acordo que ponha fim à guerra. Esta manhã, novos ataques israelenses no território palestino deixaram pelo menos 17 mortos, de acordo com os serviços de emergência.

Uma delegação do movimento islâmico palestino Hamas deve se reunir com mediadores egípcios no Cairo ainda neste sábado para buscar uma solução para a guerra que já dura 18 meses na Faixa de Gaza.

O Hamas "está pronto para uma troca de prisioneiros [reféns israelenses por prisioneiros palestinos] em uma única operação e para uma trégua de cinco anos", disse um de seus responsáveis à AFP.