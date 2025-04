Homicídio em mesquita no sul da França: autor do crime insulta 'Alá' em vídeo gravado após ataque

Ato islamofóbico

O procurador de Justiça de Alès, Abdelkrim Grini, confirmou as palavras do assassino no vídeo e especificou que "todas as possibilidades" estão sendo analisadas, incluindo a de um ato islamofóbico.

O Ministério Público Nacional Antiterrorista (Pnat) da França está avaliando o caso para possivelmente assumí-lo. "É um caso tratado com muita seriedade, os fatos são muito graves", acrescentou o procurador.

A investigação está sendo conduzida pela força de segurança nacional francesa de Gard, pela seção de investigações de Nîmes e pela polícia judiciária, sob a supervisão do Ministério Público de Alès. O suspeito está "sendo ativamente procurado", informou o procurador.

Assassinato "terrível"

Os fatos ocorreram na manhã de sexta-feira por volta das 8h30 (hora local, 3h30 de Brasília) na mesquita Khadidja, localizada no vilarejo de Trescol, na pequena cidade de La Grand-Combe, ao norte de Alès.