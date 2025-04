Milhares de fiéis, chefes de Estado e de governo prestam última homenagem a papa Francisco no Vaticano

Em todo o mundo, missas e vigílias são realizadas em homenagem ao pontífice. Em Buenos Aires, capital argentina onde Jorge Bergoglio nasceu em 1936, uma missa ao ar livre será celebrada no sábado.

A celebração reflete a popularidade do papa defensor da paz, dos migrantes e dos marginalizados.

No final da missa, o caixão será escoltado até a Basílica de Santa Maria Maior, no centro de Roma. Foi neste santuário do século V, que já abriga os túmulos de sete papas, que Francisco escolheu ser enterrado.

Um grupo de pessoas carentes estará presente em sua chegada aos degraus da basílica, anunciou o Vaticano, lembrando que os pobres tiveram um lugar privilegiado "no coração e no magistério do Santo Padre, que escolheu o nome Francisco para nunca esquecê-los".

Situado em um pequeno nicho próximo ao altar dedicado a São Francisco, o sóbrio túmulo de mármore terá apenas a inscrição "Franciscus", Francisco em latim.

Após a celebração do funeral, todos os olhares se voltarão para os 135 cardeais eleitores ? com menos de 80 anos ? convocados para o conclave para escolher o sucessor do papa Francisco nas próximas semanas, a portas fechadas na Capela Sistina.