Novos disparos na fronteira aumentam tensão entre a Índia e o Paquistão

"A escalada no vale de Leepa não é fora do comum. Não devemos esquecer que o Paquistão e a Índia já travaram várias guerras e, entre essas guerras, especialmente ao longo da linha de controle, confrontos ocorreram com certa frequência em determinados períodos", afirma o especialista.

Esse também foi o caso em 2019, após um atentado suicida na Caxemira indiana reivindicado por um grupo armado. "Os diretores gerais das operações militares de ambos os lados estão constantemente em contato para tentar minimizar alguns desses incidentes. Mas trata-se de uma parte do mundo onde escaladas e confrontos ao longo da linha de controle são diferentes do que acontece em outras regiões. Na maioria dos casos, as coisas acabam se resolvendo", declarou o pesquisador.

"A posse de armas nucleares por ambos os países quase sempre tem sido um fator chave para a desescalada. Portanto, espero que esse seja o caso novamente", acrescentou o analista.

Novas trocas de tiros na fronteira

O Paquistão, no entanto, demonstra firmeza. O exército teria recebido ordens para se preparar para o pior. Fontes próximas ao aparato militar indicam que as forças de segurança estão em estado de alerta.

Também foram registrados movimentos de tropas na sexta-feira em ambos os lados da fronteira da Caxemira, e várias trocas de tiros ocorreram ao longo da fronteira. Nenhuma vítima civil foi registrada.