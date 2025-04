Pelo menos 400 mil pessoas acompanharam funeral do Papa Francisco, sepultado em Roma

Em seguida, o caixão deixou o Vaticano no papamóvel branco com cobertura transparente, atravessando o rio Tibre rumo ao centro da capital italiana.

Na Basílica de Santa Maria Maggiore, onde Francisco escolheu ser enterrado, foi realizada uma cerimônia privada. De acordo com o Vaticano, cerca de 150 mil pessoas acompanharam o cortejo pelas ruas de Roma.

Na chegada, milhares de pessoas aguardavam do lado de fora da basílica. Entre elas, os argentinos Diego Borigen e Daiana Pozo, que haviam acabado de chegar de Florença, ainda com as malas nas mãos.

"Sou católico, mas não praticante", contou Diego. "Pela primeira vez, senti que um papa me representava ? não apenas por ser argentino, mas pelo que ele fez."

Ao longo do trajeto, especialmente na Via dei Fori Imperiali, que leva ao Coliseu, turistas de várias partes do mundo registraram a passagem do cortejo com celulares. A fé deu lugar à curiosidade histórica.

"É um dia realmente histórico", emocionou-se Jean-Roger Mounguengui, do Gabão, de 64 anos, que foi à Praça de São Pedro com a esposa para prestar homenagem ao primeiro papa sul-americano.