'Talvez Putin não queira parar a guerra na Ucrânia e esteja me enrolando', diz Trump

"Talvez" o presidente russo Vladimir Putin "não queira parar a guerra" na Ucrânia e "esteja me enrolando", declarou Donald Trump neste sábado (26) em sua rede Truth Social. "Não havia nenhuma razão para que Putin disparasse mísseis contra áreas civis, cidades e vilarejos nos últimos dias. Isso me faz pensar que, talvez, ele não queira acabar com a guerra e esteja apenas me enrolando, e então será preciso agir de outra forma", escreveu Trump. "Gente demais está morrendo!!!"

Trump mencionou duas opções alternativas: atingir o sistema bancário russo e reforçar as sanções econômicas, que já são bastante severas.

Essa publicação na rede social do magnata ocorre após o encontro entre Donald Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Roma, durante o funeral do Papa Francisco ? reunião que, segundo ambas as partes, foi positiva.