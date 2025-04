Alemanha celebra 80 anos da libertação do campo de concentração nazista onde morreu Anne Frank

"Minha mensagem para o futuro é que cada um de nós deve ser vigilante e ativo na luta contra o ódio", declarou Mala Tribich, de 94 anos, nascida na Polônia e enviada a Bergen-Belsen quando era criança. "Isso inclui o antissemitismo e o racismo contra qualquer grupo de pessoas."

Mais de 50.000 pessoas morreram no campo de Bergen-Belsen, entre elas a jovem escritora Anne Frank, autora do diário que foi posteriormente publicado sob o título "O Diário de Anne Frank", tornando-se um símbolo do sofrimento causado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.

Quando as tropas ocidentais chegaram a Bergen-Belsen em 15 de abril de 1945, encontraram prisioneiros tomados por doenças e 10.000 cadáveres espalhados pelo campo. As vítimas incluíam judeus, ciganos, prisioneiros de guerra, homossexuais e opositores políticos.

Mala Tribich relatou que, ao chegar ao campo, "a cena que nos esperava era indescritível".

"Havia muitas pessoas que pareciam esqueletos, movendo-se como zumbis. Depois, caíam e permaneciam onde estavam, enquanto outras pessoas tropeçavam sobre elas", narrou.

Negacionismo e revisionismo "perigosos"

Cresce na Alemanha a preocupação com a preservação da memória do Holocausto, especialmente com o aumento da popularidade do partido de extrema direita alemão, a sigla AfD, que ficou em segundo lugar nas eleições legislativas de fevereiro.