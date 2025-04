Após decisão da Suprema Corte, Reino Unido publica novas regras sobre uso de banheiros para pessoas trans

A regra vale para espaços públicos como banheiros e vestiários, entre outros: o órgão regulador britânico responsável pela igualdade publicou novas diretrizes provisórias sobre o uso de espaços não mistos no Reino Unido, após a decisão da Suprema Corte de definir legalmente o conceito de mulher com base no sexo biológico.

De acordo com essa decisão, que gerou preocupação entre pessoas transgênero, a Comissão para a Igualdade e os Direitos Humanos (EHRC) afirma que, a partir de agora, uma "mulher transgênero é um homem biológico" e um "homem transgênero é uma mulher biológica", conforme a lei.