Assassino filma vítima agonizando em mesquita e causa indignação na França

Em "declarações desconexas" feitas na gravação que ele mesmo fez do crime, ele parece expressar a intenção de repetir o ato. "Eu fiz isso, (...) seu Allah de merda", repete ele, insultando a religião de sua vítima.

Na hora da agressão, Aboubakar, que morava em La Grand-Combe, na região de Gard, tinha ido à mesquita Khadidja, como todas as semanas, para fazer a limpeza antes da oração de sexta-feira.

Desde o assassinato, as reações se multiplicam no cenário político, incluindo o presidente Emmanuel Macron, que afirmou no X: "O racismo e o ódio por religião nunca terão lugar na França". Ele também garantiu o "apoio da Nação" à família da vítima e à comunidade muçulmana.

"Ódio antimuçulmano"

Na cidade de La Grand-Combe, ainda traumatizada, uma marcha em homenagem à vítima teve início na tarde de domingo. Partindo da mesquita, cerca de mil pessoas se dirigiram à prefeitura. Abdallah Zekri, reitor da mesquita da Paz em Nîmes, expressou seu "sentimento de raiva e ódio contra os responsáveis por este crime". Ele acusou: "O tempo todo se fala de islamismo, muçulmanos, migrantes, OQTF (Ordem de Deixar o Território Francês) na televisão".