Canadá vive luto após motorista avançar sobre multidão em festival filipino de Vancouver; incidente deixou 9 mortos

"Até o momento, podemos confirmar que nove pessoas morreram depois que um homem atropelou uma multidão ontem à noite no Festival Lapu Lapu. Nossos pensamentos estão com todos as vítimas deste trágico incidente", afirmou a polícia canadense no X. Pouco antes, uma mensagem na mesma rede social afirmava que a investigação estava "convencida de que esse incidente não foi um ato de terrorismo".

O motorista de 30 anos é um "suspeito isolado" conhecido pela polícia, que foi preso no local pela própria multidão, disse um porta-voz da polícia à imprensa, na noite da tragédia, acrescentando que o "público era denso" no local onde o ataque ocorreu, pouco depois das 20h pelo horário local (23h em Brasília), no bairro Sunset on Fraser, na cidade costeira do Pacífico.

No momento, membros da comunidade filipina estavam reunidos para celebrar o Dia de Lapu Lapu. Abigail Andiso disse ao jornal local Vancouver Sun que estava com amigos no festival quando ouviu barulhos altos e depois gritos. "Havia corpos. Eles estavam esmagados. Alguns já estavam mortos no local", disse ela.

Dale Selipe, que estava com ela, disse que viu várias crianças feridas.

"Tragédia sem sentido"

Imagens compartilhadas nas redes sociais e verificadas pela AFP mostram um SUV preto com a frente bastante danificada parado em uma rua cheia de escombros e com caminhões de fast food por todos os lados. E a poucos metros de distância, socorristas atendiam pessoas caídas no chão.