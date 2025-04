Eleições no Canadá: impulsionado por oposição a Trump, partido de atual premiê surge como favorito

Entretanto, a disputa principal será entre o Partido Liberal e o Partido Conservador, enquanto os outros dois partidos, menores, têm trajetórias mais instáveis. Apesar do trágico incidente em Vancouver ? quando um motorista atropelou a multidão em um festival, deixando muitas vítimas ?, o que pesa de fato sobre esta eleição é a situação internacional e as tensões com Donald Trump.

Mark Carney, o novato em alta

Após a saída de Justin Trudeau no início do ano, Mark Carney assumiu oficialmente como primeiro-ministro em meados de março. Atual líder do Partido Liberal, Carney é o favorito para vencer, segundo as pesquisas ? um feito notável para alguém que os canadenses conheceram há apenas algumas semanas.

Mark Carney é novo na política, mas tem ampla experiência na gestão de crises. Essa é a imagem que ele procura transmitir, mais do que propostas específicas como a redução de impostos para a população de baixa renda e investimentos nas áreas de defesa, energia e habitação.

Seu currículo é sua maior credencial. Formado por Harvard e Oxford, Carney, de 60 anos, nunca havia concorrido a cargos eletivos. Fez carreira como banqueiro de investimentos e comandou o Banco do Canadá durante a crise financeira de 2008 e o Banco da Inglaterra durante o Brexit. Em ambas as funções, ficou conhecido como alguém pragmático e competente.

Sua falta de ligação com governos anteriores no Canadá é vista como uma vantagem. Quando tentam compará-lo a Justin Trudeau, Carney responde: "Nunca participei do governo Trudeau, enquanto os conservadores me convidaram para ser ministro das Finanças". Com seu perfil, Carney está levando o Partido Liberal para uma linha mais centrista e atraindo até eleitores conservadores moderados. Segundo Gérard Boismenu, ele é "uma pessoa reservada", mas que "consegue um forte apoio popular".