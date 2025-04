Emerson Fittipaldi é homenageado em circuito francês que já recebeu a Fórmula 1

O brasileiro ficou lisonjeado com a homenagem na França. "Eu estou feliz em vir aqui em Magny-Cours, bem no centro da França, e ser homenageado. É uma festa muito parecida com Goodwood", afirmou Fittipaldi, que se lembrou do evento que acontece todos os anos na Inglaterra desde 1993.

Brasileiro na Fórmula 1

No circuito francês, o bicampeão mundial falou de Fórmula 1 e sobre o brasileiro Gabriel Bortoleto, que estreou na categoria nesta temporada. "Eu acho que é um ano de transição e aprendizado para o Gabriel. Eu conheço bem a equipe Sauber e sei que tem gente muito séria trabalhando lá. Charles Leclerc e Felipe Massa estrearam na F1 com a Sauber, da mesma forma que o Bortoleto está começando. Eu vejo o Gabriel com um futuro excelente na Fórmula 1", disse Emerson.

Não é só Gabriel Bortoleto que enche de esperança o coração de Fittipaldi. O brasileiro, que foi campeão da Indy em 1989 e duas vezes vencedor das lendárias 500 Milhas de Indianápolis (1989 e 1993), ressaltou que a nova geração de pilotos brasileiros tem chance de chegar à Fórmula 1. "É espetacular ver o Brasil tendo novamente a chance de ter outros pilotos na categoria. Meu filho Emmo, que já compete aqui na Europa, está muito motivado para ser o próximo Fittipaldi na F1. É um projeto difícil, mas temos esperança. O Rafael Câmara é outro piloto excepcional. Eu acompanho esse jovem desde que ele começou no kart. Hoje, ele é o líder do campeonato de Fórmula 3. Sem dúvida, está chegando uma molecada muito boa", opinou Emerson.

McLaren vai precisar definir quem é quem

Fittipaldi, que conquistou o seu segundo título pela equipe McLaren em 1974, afirmou que a escuderia inglesa é a favorita nesta temporada e poderá transformar um de seus pilotos no novo campeão mundial ao final deste ano. O brasileiro se mostrou animado com o atual campeonato da Fórmula 1. Mas fez um alerta para a melhor equipe do grid. "Eu acho correta a política implementada pelo Zak Brown [CEO da equipe] na McLaren. É o máximo ver a luta em pé de igualdade entre Oscar Piastri e Lando Norris [os dois são pilotos da McLaren]. Mas vai chegar um momento que o Zak vai ter de escolher quem vai brigar pelo título, já que a história da Fórmula 1 mostra que já houve casos em que os dois pilotos da mesma equipe brigaram pelo campeonato e o título acabou nas mãos de outro piloto de outra escuderia", lembrou Emerson.