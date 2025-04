Novo primeiro-ministro diz que 'Groenlândia não está à venda' e cobra 'respeito' dos EUA

"Precisamos nos apoiar mutuamente diante da situação delicada que o Reino da Dinamarca e a Groenlândia enfrentam na política internacional", afirmou Frederiksen.

Durante sua passagem por Copenhague, Nielsen também se reunirá com o rei Frederik X e com membros do Parlamento.

A Casa Real dinamarquesa informou que o rei viajará nesta segunda-feira à Groenlândia, onde deve permanecer até quinta-feira.

Pesquisas de opinião mostram que a ampla maioria dos 57 mil habitantes da Groenlândia deseja a independência e rejeita qualquer tentativa de anexação pelos Estados Unidos.

(Com AFP)