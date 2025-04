Sobe para 40 o número de mortos após explosão no maior porto do Irã

No início da tarde, o chefe da Cruz Vermelha iraniana informou à mídia estatal que o incêndio havia sido apagado em 90% e que as autoridades afirmaram que as atividades portuárias haviam sido retomadas nas áreas não afetadas de Shahid Rajaï.

Um porta-voz da organização iraniana de gestão de crises indicou que a explosão teria sido causada pelo armazenamento inadequado de produtos químicos em contêineres no porto de Shahid Rajaï.

Fatemeh Mohajerani, porta-voz do governo, pediu cautela, afirmando que, embora produtos químicos provavelmente tenham causado a explosão, ainda não era possível determinar a causa exata do incidente.

Três dias de luto

Aviões e helicópteros foram mobilizados para combater as chamas, de acordo com imagens da televisão estatal. No solo, os bombeiros montaram enormes mangueiras de incêndio.

A Rússia ordenou o envio "de vários aviões transportando especialistas", para ajudar no combate ao fogo, segundo a embaixada russa no Irã.