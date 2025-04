Túmulo de Francisco em Roma recebe peregrinação de fiéis, um dia após enterro

Os fiéis se reúnem neste domingo (27) diante do túmulo do Papa Francisco, na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, datada do ano 432 e escolhida pelo pontífice argentino para receber a sua sepultura. É a primeira vez em mais de um século que um papa não é enterrado no Vaticano. O funeral, no sábado (26) reuniu mais de 400 mil fiéis na Praça de São Pedro. Na Igreja Católica, começam as negociações sobre a sucessão do jesuíta, no conclave que terá início na segunda semana de maio.

O fervor popular em torno de Francisco permanece forte em Roma neste domingo (27), um dia após a cerimônia fúnebre com missa na Praça de São Pedro. "É muito emocionante", disse Tatiana Alva, uma peruana de 49 anos que mora no Canadá, após ver o túmulo do papa. "Ele foi uma figura muito importante por causa de sua mensagem, sua dedicação aos pobres, aos abandonados, aos negligenciados pelos governos", acrescentou ela, enxugando as lágrimas.

O papa Francisco, que morreu na segunda-feira (21) aos 88 anos, foi enterrado ? como sete papas antes dele ? em uma cerimônia privada, no sábado, na Basílica de Santa Maria Maggiore, uma igreja dedicada à Virgem Maria e uma das quatro basílicas papais em Roma.