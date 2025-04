'A cidade parou', diz brasileira em Madri sobre apagão que afetou Europa

Segundo ela, muitos carros de polícia e bombeiros estão nas ruas. Muitos turistas tentam se localizar por meio de mapas. "Muitas pessoas entram em mercados para comprar alimentos para se abastecer", conta. "O que a gente sabe é o que a gente escuta nas rádios. A cidade parou",

Já a terapeuta Fernanda Flores está em Lyon, na França, sem informações sobre seu voo de volta para o Rio de Janeiro com escala em Lisboa, pela companhia aérea portuguesa TAP. "Aqui não tem guichê da TAP. Então estou sem informação. Consegui falar com uma funcionária que disse que o voo para Lisboa vai atrasar, mas que minha conexão para o Brasil também vai atrasar. Mas as telas de voos no aeroporto de Lyon não mostra nada, por isso estou preocupada".

O apagão repentino deixou empresas e residências na Espanha, Portugal e partes da França, conectadas à rede elétrica espanhola, sem energia. Segundo o canal de notícias Euronews, um incêndio no sudoeste da França, no Monte Alaric, que danificou uma linha de alta tensão entre as cidades de Perpignan e Narbonne, as duas no sul do País, próximas à fronteira com a Espanha, poderia ter causado a pane elétrica.

Caos generalizado

Na Espanha, por volta das 12h30 desta segunda-feira, as luzes de casas, empresas e lojas em todo o país se apagaram. Gradualmente, os usuários também começaram a relatar problemas de rede em seus celulares. Pouco a pouco, o caos foi se espalhando. O serviço de trem foi interrompido e, uma hora depois, muitos semáforos pararam de funcionar. A Direção-Geral de Trânsito pediu que as pessoas evitem sair de casa de carro e que tenham extrema cautela nas estradas, já que o apagão está impedindo o funcionamento dos semáforos e painéis de sinalização.